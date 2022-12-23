В ЛНР сообщили о переброске инженерных подразделений ВСУ на краснолиманское направление

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Вооруженные силы Украины перебрасывают инженерные подразделения армии на краснолиманское направление. Об этом РИА Новости сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведчиков.

"В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства", – отметил он.

Ранее Марочко рассказал, что украинские войска начали намеренно разрушать объекты социальной инфраструктуры в Артемовске. По его словам, ВСУ атакуют дома, транспортные развязки и другие объекты. При этом в укрытиях города находится гражданское население.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные планируют занять Одессу и Чернигов. Он не назвал точных сроков, но уточнил, что такую задачу снимать не стоит.



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