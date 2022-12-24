ВСУ выпустили 5 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Вооруженные силы Украины в субботу утром обстреляли Киевский район Донецка.

Как сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили пять снарядов из РСЗО.

"Зафиксирован обстрел <...> по направлению: 6.31 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк", – говорится в сообщении.

Утром 24 декабря ВСУ также обстреляли село Половинкино в ЛНР. Как сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК, украинские боевики выпустили три ракеты из американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что 21 декабря в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли не менее семи мирных жителей. Несколько жилых домов, а также здания учебного корпуса ДонНУ и Центрального банка республики получили повреждения.

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