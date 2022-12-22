Здание университета и банк повреждены в Донецке в результате обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Народная милиция ДНР"

Учебный корпус ДонНУ, здание Центрального банка республики и многоквартирный жилой дом в Киевском районе Донецка получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.

Как сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 21 декабря жертвами обстрелов стали не менее семи человек.

В результате атаки с украинской стороны в населенном пункте Александровка обесточены 20 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения остались более двух тысяч абонентов.

В среду вечером ВСУ выпустили несколько ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Киевскому, Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка.

В результате атаки также были повреждены насосная станция на предприятии "Вода Донбасса" и здание коммунального предприятия "Водоснабжение бюджетной сферы".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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