Песков заявил о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские власти зафиксировали значительное продвижение Вооруженных сил РФ в области достижения поставленной цели по демилитаризации украинской стороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он указал на слова главы государства Владимира Путина, который до этого выразил мнение, что оборонный потенциал Украины практически закончился. Пескову задали вопрос, можно ли эти слова считать свидетельством выполнения одной из главных задач специальной военной операции.

"Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Между тем ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о других этапах СВО. По его мнению, его основная цель заключается в проработке путей к Краматорску и Славянску.

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