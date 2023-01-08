Глава Курской области сообщил о нарушении энергоснабжения двух населенных пунктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи в Курской области нарушено в результате атаки со стороны Украины. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

По его словам, ремонтные бригады работают на месте. Старовойт пообещал, что что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Губернатор добавил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. Он уточнил, что в населенном пункте зафиксировали не менее 10 прилетов.

"Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет", – сказал Старовойт.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по населенным пунктам Новый свет и Зугрэс в Донецкой Народной Республике. В результате были повреждены две тепловые электростанции. Также повреждения получило здание, в котором расположен автомагазин.



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