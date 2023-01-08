17:55Происшествия
Глава Курской области сообщил о нарушении энергоснабжения двух населенных пунктов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи в Курской области нарушено в результате атаки со стороны Украины. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По его словам, ремонтные бригады работают на месте. Старовойт пообещал, что что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.
Губернатор добавил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. Он уточнил, что в населенном пункте зафиксировали не менее 10 прилетов.
"Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет", – сказал Старовойт.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по населенным пунктам Новый свет и Зугрэс в Донецкой Народной Республике. В результате были повреждены две тепловые электростанции. Также повреждения получило здание, в котором расположен автомагазин.
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