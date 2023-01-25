Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины

Фото: ТАСС/Andrew Kravchenko/AP

Во всех регионах Украины вновь звучат объявления о воздушной тревоге. Об этом сообщает сервис украинского министерства цифровой трансформации по оповещению граждан.

Сирены по всей стране прозвучали в 15:04 по московскому времени. До этого предупреждения ввели в центральной, южной и восточной частях страны.

25 января сирены уже звучали во всех регионах государства. Однако спустя два часа предупреждение было прекращено.

Накануне воздушная тревога также охватила все области государства. Оповещения пришли в 14:37 (в 15:37 по московскому времени). В Киеве сигнал был дан на минуту раньше, в 14:36 (в 15:36 мск). Тревога длилась примерно час.

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