Песков отреагировал на заявление Киева об ударах по российским городам

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Нынешние украинские власти ничем не гнушаются, поэтому России необходимо оградить себя от исходящей от Киева опасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности нанесения ударов по Москве и Екатеринбургу.

"Мы вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с (журналисткой Дарьей. – Прим. ред.) Дугиной в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем", – приводит слова Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, заявление Подоляка лишний раз подтверждает опасность Киева, а также правильность избранного Москвой пути и ее намерений оградить себя от такой опасности.

Ранее Песков допустил, что украинские спецслужбы могут совершить попытку покушения на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Представитель Кремля отметил, что Украина имеет отношение ко множеству покушений, поэтому исключать такую опасность нельзя.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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