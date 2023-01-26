Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Фото: ТАСС/Andrew Kravchenko/AP

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице.

"Взрыв в Киеве! Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кличко, взрывы прозвучали в Днепровском районе украинской столицы.

"Все службы едут на место. Детали происшествия позднее", – добавил он.

Утром 26 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали, что взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в Одессе и Виннице. Отмечалось, что взрывы могут быть связаны с работой систем ПВО.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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