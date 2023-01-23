Лавров объяснил ущерб гражданской инфраструктуре Украины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, от чего страдает украинская гражданская инфраструктура. Дипломат заверил, что российские силы не наносят удары по этим объектам.

"Все, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелое вооружение, и системы ПВО в жилых кварталах", – передает ТАСС его слова.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучала серия взрывов. По его словам, удары были нанесены по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используют украинские военные.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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