Киевские власти сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске

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В Краматорске поврежден промышленный объект, заявил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. <...> По предварительной информации, погибших и пострадавших <...> нет", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в Константиновке удар пришелся на "промышленную зону".

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в ночь на воскресенье в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучала серия взрывов. По его словам, удары были нанесены по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используют украинские военные.

29 декабря ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

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