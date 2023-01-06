ВСУ продолжили обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины – Минобороны

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Украинские войска продолжают обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, объявленный Россией в связи с Рождеством, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск.

Так, на Краснолиманском направлении ВСУ четыре раза обстреляли российские позиции из минометов, а в районе Белогоровки на территории ЛНР – три раза открывали огонь из артиллерийских орудий. В районе Новопавловки в Запорожской области было произведено восемь артобстрелов.

Ответным огнем российские войска подавили позиции ВСУ, с которых шли обстрелы.

Режим прекращения огня был объявлен по всей линии боевого соприкосновения по поручению Владимира Путина. Он действует до 24:00 7 января. При этом Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, заявив, что Москва будет использовать режим тишины для усиления своих позиций на линии фронта. По его словам, под предлогом рождественского перемирия РФ якобы пытается скрыть новые шаги "агрессии" на Украине.

5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

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