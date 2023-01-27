Алаудинов сообщил, что момент оперативного окружения Артемовска близок

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Российская армия уже близка к завершению оперативного окружения Артемовска. Об этом в эфире Первого канала сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, противнику перекрыли почти все маршруты продвижения.

"Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то, он уже в большинстве своем находится под нашим контролем", – пояснил военный.

Он также добавил, что Киев пытается перебрасывать дополнительные подразделения ВСУ в Артемовск, однако безуспешно, поскольку даже на подходах к городу они начинают нести потери.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии группой под контроль села Клещеевки в районе Артемовска. Немецкая разведка позже отметила, что ВСУ несут большие потери в боях в районе Артемовска. В Германии считают, что потеря контроля украинской армией значительно изменит ход боевых действий.

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что у ВСУ осталась только одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в город. Он добавил, что в самом Артемовске все еще идут тяжелые бои – противник сопротивляется и перебрасывает туда дополнительные резервы и технику.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.



Пушилин заявил, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску

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