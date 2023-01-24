Пушилин заявил, что у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Для Вооруженных сил Украины перерезаны практически все дороги в Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

По его словам, осталась только одна дорога, которая позволяет украинским войскам относительно безопасно попасть в город. Он подчеркнул, что это данные из украинских источников, однако российская сторона также мониторит происходящее.

Пушилин добавил, что в самом городе все еще идут тяжелые бои – ВСУ сопротивляются и перебрасывают туда дополнительные резервы и технику.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Ранее владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии группой под контроль села Клещеевка в районе Артемовска. При этом там все еще велись бои, противник пытался отстоять территорию.

Немецкая разведка позже сообщила, что ВСУ несут большие потери в боях в районе Артемовска. В Германии считают, что потеря контроля украинской армией значительно изменит ход боевых действий.



Разведка Германии представила доклад с данными о потерях ВСУ в боях под Артемовском

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