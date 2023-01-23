Телеканал Sky News показал кадры с техникой ВСУ среди жилых домов в Артемовске

Фото: ТАСС/AP/Kostiantyn Liberov

Корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси в ходе репортажа из Артемовска показал кадры, на которых запечатлена военная техника украинской армии среди жилых домов в городе.

"Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортеров. <...> Это очень пугающе – просто находиться здесь. Бои сейчас очень-очень близко", – сказал репортер.

В августе прошлого года международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Эксперты организации задокументировали случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.

После этого глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила о сложении полномочий из-за несогласия с докладом о военных преступлениях Киева. Она заявила, что пыталась добиться удаления документа.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина прибегает к запрещенным методам противоборства, в том числе терактам, заказным убийствам, обстрелам мирных жителей тяжелым вооружением и ядерному шантажу.



В ООН задокументировали преступления ВСУ против российских пленных

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