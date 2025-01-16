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Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску обвинил генсека НАТО Марка Рютте в попытках развязать третью мировую войну с помощью Румынии. Об этом политик сообщил в интервью американскому журналисту Алексу Джонсу.

"Это самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся. У них только рабы на руководящих должностях, вообще очень мало лидеров сейчас в мире. В Румынии только марионетки, и с их помощью они хотят развязать третью мировую войну на Украине посредством Румынии как можно быстрее", – цитирует Джеорджеску ТАСС.

По его словам, без Румынии невозможно контролировать боевые действия на Украине. Джеорджеску считает, что в данный момент Североатлантический альянс расколот между избранным президентом США Дональдом Трампом, "желающим мира", и Европой, проводящей политику за продолжение конфликта.

Ранее в МИД РФ заявляли, что НАТО готовится к войне с Россией, которая учитывает возможные риски в военном планировании. В ведомстве добавили, что основной курс Альянса представляет опасность не только для РФ, но и для общей архитектуры глобальной безопасности.

Владимир Путин отмечал, что с Россией сейчас фактически воюют все страны Североатлантического альянса. Однако, подчеркнул президент, боеготовность российской армии в настоящее время находится на самой высокой позиции в мире.