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Президент Польши Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в Североатлантический альянс.

"Это максимум, который сейчас Украина может получить", – передает слова политика РИА Новости.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО. На это предложение Фицо ответил отказом.

Позже Зеленский подтвердил, что предлагал словацкому премьеру деньги. Однако сделал это якобы для "компенсации" потерь от прекращения транзита газа.

В свою очередь, Владимир Путин уточнял, что действующий президент США Джо Байден предлагал ему отложить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет в 2021 году, поскольку страна еще к этому не готова.