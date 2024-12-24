24 декабря, 14:15Политика
Зеленский подтвердил, что предлагал Фицо деньги
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский признался в том, что действительно предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо деньги. Но сделал это якобы для "компенсации" потерь от прекращения транзита газа.
"Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту – любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии", – рассказал Зеленский на своей странице в соцсети X.
При этом украинский лидер подтвердил, что Фицо отказался от его предложения.
О попытке Киева предложить ему деньги ранее рассказал сам Фицо. По его словам, Зеленский предлагал 500 миллионов евро из замороженных на Западе российских активов. Однако, по словам политика, это предлагалось в обмен на согласие Братиславы о вступлении Украины в НАТО.
Позже стало известно, что председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии о попытке подкупа Зеленским премьер-министра Словакии. Как подчеркнул Медведчук, подобное преступление "имеет международное значение и подлежит расследованию" прокуратурой Бельгии.
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