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Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии о попытке подкупа украинским лидером Владимиром Зеленским премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Мы приняли решение обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции", – говорится в документе на сайте движения.

Отмечается, что заявление было подано из-за предложения взятки Зеленским Фицо в размере 500 миллионов евро за голосование о вступлении Украины в НАТО. До этого премьер Словакии отмечал, что получал такое предложение, но отверг его.

Как подчеркнул Медведчук, подобное преступление "имеет международное значение и подлежит расследованию" прокуратурой Бельгии.

"Скандал с попыткой подкупа Фицо раскрывает все коррупционное нутро режима Зеленского. Зеленский не только плюет на правила дипломатического протокола, дресс-код и недопущение матерных выражений в публичных заявлениях, но и на элементарную порядочность и чистоплотность в отношениях с союзниками", – заявил Медведчук.

Ранее украинский президент допустил остановку горячей фазы конфликта в случае, если подконтрольные Киеву территории будут взяты "под зонтик НАТО". После вступления Украины в Североатлантический альянс планируется работать над возвращением утраченных территорий "дипломатическим путем", отмечал Зеленский.