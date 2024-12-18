Зеленский потребовал компенсацию в виде ПВО за отказ приглашать Украину в НАТО

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Страны Североатлантического альянса должны предоставить Украине обещанные системы ПВО в качестве компенсации за отказ пригласить страну в состав Альянса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он потребовал выполнения всех договоренностей по поставкам систем ПВО, которые были достигнуты в том числе на саммите НАТО в Вашингтоне. По словам Зеленского, Киеву нужно еще 12–15 таких систем.

Поставка Украине такого количества средств ПВО является реалистичной целью, для ее достижения необходима лишь "политическая воля" западных стран, добавил Зеленский.

Политологи считают, что избранный президент США Дональд Трамп попытается урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. Представители Украины дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО, однако, по мнению экспертов, страны Европы не станут соглашаться на это.

По данным СМИ, НАТО взяла на себя контроль поставок военной помощи на Украину, который осуществляли США. Шаг был запланирован, однако решение откладывалось несколько месяцев. Это позволит НАТО более активно участвовать в конфликте, не требуя от Альянса отправлять в зону боевых действий своих солдат.