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Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что обратного и не заявлялось.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что лучше США вообще не оказывать помощь Киеву, поспособствовав таким образом завершению конфликта.

Возобновление поставок со стороны Штатов на Украину после кратковременной приостановки произошло в выходные дни, отмечали СМИ. Причем анонимные источники заявляли, что администрация президента США Дональда Трампа изначально рассматривала возможность полного прекращения поставок.

По новой информации, республиканец предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому сделку, по которой Киев получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Таким решением Трамп хочет получить компенсацию за вложенные в Украину почти 300 миллиардов долларов. На фоне таких цифр он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева. Трамп подчеркнул, что сейчас Вашингтон ведет переговоры с партнерами из Европы об "уравнивании" их вклада.