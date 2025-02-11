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Депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном обмене территориями фразой из романа "Двенадцать стульев".

"Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", кстати, уроженцев русской Одессы. В нем, в главе 39-й, один из главных героев произносит фразу: "Торг здесь неуместен", – приводит РИА Новости слова депутата.

Ивлев подчеркнул, что Россия не торгует своей землей и не меняет ее.

Зеленский в интервью зарубежным СМИ заявлял, что не исключает некий обмен территориями с российской стороной. При этом каких-либо подробностей он не привел.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском без всякого обмена ждет яма глубиной 1,5 метра.

В свою очередь, в Кремле отмечали, что значительная часть Украины хочет стать Россией и уже ею стала: люди, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в состав РФ.