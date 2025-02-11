Мэр Киева Кличко: конфликт на Украине может закончиться через 2 месяца

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Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что конфликт на Украине может завершиться через 1–2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными", – уточнил политик.

Кличко считает, что итог конфликта может стать очень болезненным для каждого украинца. Затем, по его словам, будут проведены выборы, которые станут "борьбой на уничтожение".

"Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние", – заключил мэр Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении существенного прогресса в урегулировании конфликта. Он добавлял, что Вашингтон общается с представителями Москвы и Киева. Кроме того, американский лидер пообещал, что "скоро что-то будет".

По версии СМИ, в ходе мирных переговоров мнение украинского президента Владимира Зеленского не будет учитываться, так как Штаты требуют от Украины провести выборы. Так, предполагают журналисты, подписывать сделку будет уже новый украинский лидер. Среди возможных претендентов называется в том числе бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

