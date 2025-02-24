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24 февраля, 22:22

Происшествия

Три БПЛА сбиты над Черным морем и Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Три БПЛА сбиты российскими силами над Черным морем и Брянской областью, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили два вражеских дрона над акваторией Черного моря, еще один – над Брянской областью.

Ранее беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Севастополем. БПЛА, по предварительной версии, оказался разведывательным, без боевого заряда.

При падении он повредил фасад многоквартирного дома, никто из людей не пострадал.

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