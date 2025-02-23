ПВО сбили 10 украинских дронов над регионами РФ за два часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 украинских беспилотников над регионами России за два часа в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ­обороны РФ.

Атаки были зафиксированы в период с 06:00 до 08:15 по московскому времени. Беспилотники сбили над Орловской, Тульской и Курской областями.

В частности, шесть дронов уничтожили над территорией Орловской области, еще три БПЛА перехватили над Тульской областью и один – над Курской областью.

При этом в ночь на 23 февраля над территорией России были сбиты 20 украинских беспилотников. Атаки коснулись Орловской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей.