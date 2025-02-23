ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников над 6 российскими регионами

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили в ночь на 23 февраля 20 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что пять БПЛА были сбиты над территорией Орловской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области, четыре БПЛА над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Липецкой области и по два БПЛА над территориями Тульской и Воронежской областей.

В ночь на 20 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над двумя российскими регионами. По данным Минобороны России, три дрона были ликвидированы над Крымом и еще один – над Брянской областью.

19 февраля четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Крыма. Атака была зафиксирована в период с 22:25 до 23:10 по московскому времени.

