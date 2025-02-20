За ночь уничтожены четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 февраля уничтожили четыре украинских беспилотника над двумя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Брянской области", – указано в сообщении.

Ранее, вечером 19 февраля, четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Крыма.

В ночь на 18 февраля ВСУ пытались атаковать беспилотниками Воронежскую и Белгородскую области. Силы противовоздушной обороны России сбили пять украинских дронов.