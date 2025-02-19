19 февраля, 23:36Происшествия
ПВО уничтожила 4 украинских беспилотника над территорией республики Крым
Фото: Министерство обороны РФ
Четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Крыма вечером 19 февраля. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
"В период с 22:25 до 23:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", – указано в сообщении.
В ночь на 18 февраля силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников. Четыре БПЛА были уничтожены над территорией Воронежской области и один дрон – над Белгородской областью.
Также вечером 18 февраля с 21:30 до 22:30 ПВО ликвидировали 20 беспилотников над территорией Брянской области и один – над Крымом.
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