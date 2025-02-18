18 февраля, 23:16Происшествия
За час уничтожен 21 украинский БПЛА над Брянской областью и Крымом
Фото: Министерство обороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны за час уничтожили 21 украинский БПЛА над двумя регионами РФ. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.
"С 21:30 до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат", – указано в сообщении.
В Минобороны уточнили, что 20 беспилотников были сбиты над территорией Брянской области и один был уничтожен над Крымом.
Ранее в результате массированной атаки БПЛА по Краснодарскому краю пострадала одна из местных жительниц. По данным местных властей, при падении обломков беспилотников в поселке Ильском Северского района были повреждены 12 домов.
Кроме того, в Ростовской области вражеские дроны были сбиты в Каменском районе. В результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле не выявили.
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