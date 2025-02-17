17 февраля, 06:16Происшествия
Несколько беспилотников были сбиты ночью в Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) прошедшей ночью подавили несколько беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что вражеские БПЛА были сбиты в Каменском районе области. В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Этой ночью массированной атаке украинских дронов также подвергся Краснодарский край. При падении обломков БПЛА в поселке Ильском Северского района были повреждены 12 домов. Одна из местных жительниц получила травмы.
Кроме того, вечером 16 февраля четырехлетняя девочка пострадала в результате падения обломков дрона, который был выпущен украинскими войсками в сторону Славянска-на-Кубани. Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.