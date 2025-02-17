Несколько беспилотников были сбиты ночью в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) прошедшей ночью подавили несколько беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что вражеские БПЛА были сбиты в Каменском районе области. В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Этой ночью массированной атаке украинских дронов также подвергся Краснодарский край. При падении обломков БПЛА в поселке Ильском Северского района были повреждены 12 домов. Одна из местных жительниц получила травмы.

Кроме того, вечером 16 февраля четырехлетняя девочка пострадала в результате падения обломков дрона, который был выпущен украинскими войсками в сторону Славянска-на-Кубани. Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.