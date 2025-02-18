Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Воронежской и Белгородской областями

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны прошедшей ночью сбили пять украинских беспилотников над двумя регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре БПЛА были уничтожены над территорией Воронежской области и один дрон – над Белгородской областью.

Накануне БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани, вследствие чего она была выведена из строя. Атаку произвели с временным интервалом, чтобы не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции. Однако никто из сотрудников не пострадал.

Ранее в результате массированной атаки БПЛА по Краснодарскому краю пострадала одна из местных жительниц. По данным местных властей, при падении обломков беспилотников в поселке Ильском Северского района были повреждены 12 домов.

Кроме того, в Ростовской области вражеские дроны были сбиты в Каменском районе. В результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле не выявили.

