Силы ПВО сбили три украинских дрона над Крымом

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, дроны были сбиты с 20:00 до 20:45 по московскому времени.

В ночь на 18 февраля силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников. Четыре БПЛА были уничтожены над территорией Воронежской области и один дрон – над Белгородской областью.

Также вечером 18 февраля с 21:30 до 22:30 ПВО ликвидировали 20 беспилотников над территорией Брянской области и один – над Крымом.

