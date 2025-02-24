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24 февраля, 07:49

Происшествия

ПВО ночью сбила 22 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Российские средства ПВО ликвидировали в ночь на 24 февраля 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 16 беспилотников были уничтожены в небе над Орловской областью. Три БПЛА сбиты над Брянской областью, а два – над Рязанской областью. Еще один ликвидирован над Крымом.

Между тем в ночь на 23 февраля 20 украинских беспилотников уничтожили бойцы ПВО над Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской и Воронежской областями.

Крмое того, 23 февраля с 06:00 до 08:15 Вооруженные силы РФ сбили 10 украинских беспилотников над Орловской, Тульской и Курской областями. В частности, шесть дронов уничтожили над территорией Орловской области, еще три БПЛА перехватили над Тульской областью и один – над Курской областью.

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