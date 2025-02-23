Два БПЛА подавлены средствами РЭБ над Тульской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО подавили два украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

"Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ на территориях Узловского и Киреевского районов подавлены два беспилотника", – написал он.

Губернатор уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на 20 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над двумя российскими регионами. По данным Минобороны России, три дрона были ликвидированы над Крымом и еще один – над Брянской областью.

До этого, 19 февраля четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Крыма. Атака была зафиксирована в период с 22:25 до 23:10 по московскому времени.

