БПЛА подавлен средствами РЭБ над Севастополем

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Вражеский беспилотник подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Севастополем, рассказал глава города Михаил Развожаев.

"БПЛА без боевого заряда, по предварительной версии – это разведывательный беспилотник, спустился на парашюте, поэтому его обнаружение было затруднено, сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы", – написал он в своем телеграм-канале.

В результате вражеский дрон упал в районе проспекта Победы, из-за чего незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал, на месте инцидента работают экстренные службы, указал Развожаев.

В ночь на 24 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали сразу 22 украинских беспилотных летательных аппарата. 16 из них были уничтожены в небе над Орловской областью, еще три сбиты над Брянской областью. Кроме того, два БПЛА ликвидированы над Рязанской областью, а еще один – над Крымом.