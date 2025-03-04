Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю ночь ликвидировали 18 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, около 10 украинских беспилотников уничтожены над Ростовской областью, три дрона удалось перехватить над Воронежской областью, еще два БПЛА – над Самарской областью, а по одному – над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

В ночь на 3 марта средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, три дрона сбили над Липецкой областью, еще по два – над Ростовской и Белгородской областями.

В Ростовской области БПЛА были ликвидированы в Красносулинском районе. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

