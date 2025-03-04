04 марта, 07:39Происшествия
Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над российскими регионами
Фото: министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю ночь ликвидировали 18 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, около 10 украинских беспилотников уничтожены над Ростовской областью, три дрона удалось перехватить над Воронежской областью, еще два БПЛА – над Самарской областью, а по одному – над Курской, Белгородской и Астраханской областями.
В ночь на 3 марта средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, три дрона сбили над Липецкой областью, еще по два – над Ростовской и Белгородской областями.
В Ростовской области БПЛА были ликвидированы в Красносулинском районе. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
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