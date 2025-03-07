Вечером пятницы над регионами РФ сбиты 43 украинских БПЛА

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Российские средства ПВО вечером 7 марта, в период с 20:15 до 22:45 по московскому времени, уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 21 БПЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края, девять БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области и шесть БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Немногим ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили шестью реактивными беспилотниками по территории города Стародуб, из-за чего пострадала женщина, получившая осколочные ранения. Кроме того, на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение, а жителей близлежайших домов эвакуировали для обеспечения безопасности.