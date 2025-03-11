Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты

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В московском аэропорту Шереметьево в 08:55 были сняты временные ограничения на работу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Шереметьево утром 11 марта. Меры были приняты на фоне массовой атаки беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Аналогичные ограничения также ввели в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Десять самолетов ушли из Домодедово на запасные аэродромы.

Кроме того, обломками БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД. В связи с этим составы осуществляли движение с увеличенным интервалом, однако позже движение на направлении было восстановлено.

Сергей Собянин заявил об отражении самой массированной атаки беспилотников на столицу. По словам мэра, дроны были ликвидированы на разных рубежах.