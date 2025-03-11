11 марта, 14:15Происшествия
Третий погибший из-за атаки БПЛА на Подмосковье работал в компании "Мираторг"
Третий погибший в Подмосковье – 43-летний мужчина, скончавшийся в больнице Домодедова. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Как и два других погибших, мужчина работал в компании "Мираторг" и во время атаки получил осколочные ранения.
Тем временем, еще четверо раненых остаются в больнице Видного. Там их навестил глава Московской области.
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