11 марта, 12:15Происшествия
В Подмосковье пострадали 18 человек после атаки беспилотников
В Подмосковье в результате атаки беспилотников пострадали 18 человек, среди которых трое детей. В больницах региона находятся шестеро пострадавших, состояние которых оценивается как удовлетворительное. Два человека в Домодедовской больнице нуждаются в серьезной медицинской помощи.
В больницу с визитом прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, который подчеркнул важность предоставления поддержки пострадавшим и их родственникам. В регионе будут предоставлены выплаты от 100 тысяч до миллиона рублей.
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