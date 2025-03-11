В Подмосковье пострадали 18 человек после атаки беспилотников

В Подмосковье в результате атаки беспилотников пострадали 18 человек, среди которых трое детей. В больницах региона находятся шестеро пострадавших, состояние которых оценивается как удовлетворительное. Два человека в Домодедовской больнице нуждаются в серьезной медицинской помощи.

В больницу с визитом прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, который подчеркнул важность предоставления поддержки пострадавшим и их родственникам. В регионе будут предоставлены выплаты от 100 тысяч до миллиона рублей.

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