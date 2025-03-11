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Новости

11 марта, 09:30

Происшествия

Ленинский округ, Домодедово и Раменское сильнее всего пострадали от атаки дронов ВСУ

Ленинский округ, Домодедово и Раменское сильнее всего пострадали от атаки дронов ВСУ

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

В Шереметьево перенесены рейсы из-за атаки БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Беспилотник повредил крышу дома на Домодедовской улице

В ночь на 11 марта регионы РФ отразили атаку 337 БПЛА

Обломки сбитого БПЛА упали на парковку дистрибьюторского центра "Мираторг" в Домодедове

Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Минобороны сообщило о ликвидации 337 беспилотников над российскими регионами

Максимальное число пострадавших и самый большой ущерб от атаки украинских беспилотников отмечается в трех муниципалитетах Подмосковья. Например, в Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка.

В Домодедове повреждена парковка рядом с производственным комплексом и РЦ компании "Мираторг", а также погиб 38-летний охранник. Еще два человека госпитализированы с серьезными травмами. Вдобавок к этому, тяжело ранило жительницу деревни Котляково.

В Раменском повреждены 7 квартир в жилом доме на Северном шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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