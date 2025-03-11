Ленинский округ, Домодедово и Раменское сильнее всего пострадали от атаки дронов ВСУ

Максимальное число пострадавших и самый большой ущерб от атаки украинских беспилотников отмечается в трех муниципалитетах Подмосковья. Например, в Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка.

В Домодедове повреждена парковка рядом с производственным комплексом и РЦ компании "Мираторг", а также погиб 38-летний охранник. Еще два человека госпитализированы с серьезными травмами. Вдобавок к этому, тяжело ранило жительницу деревни Котляково.

В Раменском повреждены 7 квартир в жилом доме на Северном шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.