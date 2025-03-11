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11 марта, 11:00

Политика

Захарова заявила, что атакой БПЛА на Москву Киев показал свою террористическую сущность

Захарова заявила, что атакой БПЛА на Москву Киев показал свою террористическую сущность

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Атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье, прошедшая ночью 11 марта, продемонстрировала террористическую сущность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также увидела связь случившегося с приездом в столицу генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Она указала, что посещение города высокопоставленной зарубежной делегацией уже не в первый раз сопровождается прилетами дронов ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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