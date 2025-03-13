Временные ограничения сняты в аэропортах Пензы и Саратова

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Временные ограничения на вылет и посадку самолетов сняты в аэропортах Пензы и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Авиагавани начали работать в штатном режиме в 11:00 по московскому времени. Как уточнил Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Саратов.

Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В Пензе меры начали действовать в 08:33, а в Саратове – в 07:45 по Москве. Они также распространились и на авиагавань Волгограда. Вылет и посадка бортов там не осуществлялась в период с 08:00 до 09:03.