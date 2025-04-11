Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

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Житель Кореневского района погиб в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине в селе Ольговка Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, в автомобиле находились два человека, которые приехали из Курска, чтобы проверить состояние дома. В результате 24-летний пассажир погиб. При этом водитель не получил травм, уточнил Хинштейн.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева в Курской области. В этот момент мужчина развозил местным жителям хлеб.

В результате автомобиль получил серьезные повреждения. Сам Волобуев с акубаротрамвой доехал до больницы, где его осмотрели медики. Его жизни ничего не угрожает, заявлял врио главы Курской области.

