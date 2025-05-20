Швыдкой отметил сложность определения пропаганды чайлдфри в кино

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Определить, что именно является пропагандой чайлдфри в фильмах будет сложно. Это очень "тонкая работа", заявил в беседе с ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Всегда такого рода законопроекты или подзаконные акты имеют очень конкретное выражение. И все зависит от экспертов. Это всегда очень сложная проблема. Очень сложная. Это на уровне закона об оскорблении чувств верующих", – сказал Швыдкой во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По его словам, сейчас существует тенденция откладывать на время рождение детей, поэтому избежать в фильмах отражения действительности будет непросто. Швыдкой отметил, что в таком случае нужно проявлять разумность.

Ранее СМИ сообщили, что "Гарри Поттер" и "Игра престолов" могут пропасть из отечественных онлайн-кинотеатров за пропаганду чайлдфри. Согласно внесенной поправке в приказ Минкультуры, фильмы, в которых будет выявлена пропаганда чайлдфри, не получат прокатные удостоверения, а администраторы цифровых платформ должны будут оперативно удалять противоправный контент.

В свою очередь, Роскомнадзор (РКН) заявил, что не планирует блокировать за пропаганду чайлдфри зарубежные фильмы и сериалы, в частности "Карточный домик", "Секс в большом городе", "Игру престолов" и "Гарри Поттера". По данным ведомства, они не подходят под критерии удаления или блокировки.

В Минкультуры добавили, что данные фильмы и сериалы не имеют прокатных удостоверений в связи с уходом их правообладателей из России. Кроме того, критерии пропаганды чайлдфри были утверждены Роскомнадзором, подчеркнули в министерстве.