Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни "Высоко в облаках"

Канадская певица Селин Дион и французский актер Омар Си примут участие в озвучке анимационного фильма "Высоко в облаках" (High in the Clouds). Об этом сообщает Deadline.

Картина основана на одноименной детской книге музыканта Пола Маккартни, выпущенной в 2005 году. В центре сюжета – бельчонок Виррал, живущий в мире без музыки. Дива-сова запретила все мелодии в их городе. В поисках вдохновения Виррал отправляется в необычное путешествие, где встречает новых друзей, находит себя и вновь слышит звуки.

Несмотря на запрет совы, в фильме прозвучат песни, исполненные Лайонелом Ричи, Селин Дион, Ринго Старром и самим сэром Полом Маккартни. К актерскому составу также присоединились Идрис Эльба, Джимми Фэллон, Ханна Уоддингем, Бенжамен Лаверн, Антуан Де Кон, Клеманс Поэзи, Пом Клементьефф и Ален Шаба.

Над мультфильмом работают режиссер Тоби Генкель, сценарист Джон Крокер и художник-постановщик Патрик Ханенбергер.

Изначально премьера должна была состояться в 2015 году, но ее неоднократно откладывали. В 2023 году к проекту присоединилась французская киностудия Gaumont.

Выход картины запланирован на 2027 год. В России прокат фильма будет осуществлять компания "Экспонента фильм".

