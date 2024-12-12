Журнал Time назвал Трампа человеком года

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Новый президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time.​ Соответствующий рейтинг был опубликован в соцсети X.

Трампу удалось обойти в рейтинге американского предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, израильского премьера Биньямина Нетаньяху и основателя Meta (деятельность корпорации запрещена в России и признана экстремистской) Марка Цукерберга.

Кроме того, на звание "Человек года" претендовали мексиканский президент Клаудия Шейнбаум, жена принца Великобритании Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Также в списке числились популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная (внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

При этом издание уже признавало Трампа человеком года. Это было в 2016 году, когда тот выиграл на выборах президента США. Соперница американского лидера Хиллари Клинтон заняла тогда в рейтинге второе место.

