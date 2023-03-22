Суд приговорил экс-главу волгоградского СУ СК Музраева к 20 годам колонии

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Его признали виновным в поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова, квалифицированном как теракт.

Суд также решил лишить Музраева специального звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.

Как сообщает телеканал "360", срок в 20 лет образовался путем частичного сложения наказаний. Музраев будет отбывать этот период в колонии строгого режима.

Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов, который проходит свидетелем по делу, заявил, что считает дело полностью сфабрикованным. По его словам, нет ни одного доказательства вины Музраева, предъявленные обвинения надуманны и не основаны на фактах.

Он подчеркнул, что бывший глава регионального управления СК был легендарным следователем, одним из лучших в России. Осипов предположил, что на Музраева завели дело его противники. По его словам, Музраев немало времени уделил борьбе с подкупом власть имущих.

Ранее экс-следователя Дмитрия Николаева, который является бывшим подчиненным экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, отправили в СИЗО. Его обвиняют в получении двух взяток.

Николаев был этапирован в Москву для проведения следственных действий после задержания в Волгограде. Ему предъявили обвинение в получении двух взяток должностным лицом в особо крупном размере.

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