Олега Митволя попросили приговорить почти к 5 годам колонии за хищения

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Обвинение попросил суд приговорить бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы по делу о хищении почти миллиарда рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу суд признать Митволя Олега Львовича виновным. <...> Назначить ему наказание в виде 4 лет и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – сказал во время судебного заседания представитель стороны обвинения.

В июне прошлого года красноярский суд заключил Олега Митволя под стражу. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Мужчину позже обвинили в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.

Следствие по делу Митволя было завершено в мае 2023 года. Позже оно было передано прокурору Красноярского края. Экс-замглавы Росприроднадзора свою вину признал.

