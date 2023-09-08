Экс-министра транспорта Красноярского края приговорили к 3 годам и 2 месяцам колонии

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Центральный районный суд Красноярска вынес приговор бывшему министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову по делу о строительстве метро в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Димитров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав граждан и организаций с причинением тяжких последствий").

"Суд признал Димитрова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года и два месяца в колонии общего режима и два с половиной года лишения права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой", – отметили в суде.

Пока приговор не вступил в законную силу.

В начале августа Димитров был заключен под стражу из-за нарушений условий домашнего ареста. По данным прокуратуры Красноярского края, во время нарушения условий ареста он передал свои показания другому фигуранту уголовного дела.