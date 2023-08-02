Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бывший министр транспорта Красноярского края был заключен под стражу из-за нарушений условий ареста, до этого мужчина находился под домашним арестом по делу о строительстве метро в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Бывший министр транспорта Красноярского края заключен под стражу. Он нарушил условия домашнего ареста и передал свои показания другому фигуранту уголовного дела", – отметили в ведомстве.

Ранее в прокуратуру Красноярского края поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства региона Юрия Лапшина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Отмечалось, что вторым фигурантом в деле стал экс-руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров.

По версии следствия, осенью 2019 года краевое транспортное управление в рамках нацпроекта "Экология" заключило с компанией "КрасноярскТИСИЗ" контракт стоимостью 954 миллиона рублей на корректировку проектной документации строительства метро в Красноярске.

В документах содержались недостатки, которые не позволяли считать работу выполненной, об этом знали подозреваемые, однако Лапшин поручил подписать с компанией акт приемки-передачи работ, за что получил от субподрядчика взятку в размере 5 миллионов рублей.



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